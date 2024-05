(Di sabato 11 maggio 2024) Caccia grossa al vincitore diche ha sbancato il Gratta e Vinci comprando un tagliando della lotteria istantanea nella tabaccheria (nella foto) del centro commerciale Bennet di via Aldo Moro a Codogno, nel polo produttivo Mirandolina. Il fortunato avventore della rivendita ha comprato un biglietto dadella serie “Il Miliardario Maxi“ e, quando ha visto i numeri comparire piano piano, non avrà creduto ai propri occhi. C’erano due numeri uguali, sotto uno dei quali una scritta non lasciava ombra di dubbio sulla vincita multimilionaria. Ieri al punto vendita del Bennet la titolare di nazionalità cinese, Rulu Hu, che insieme al padre gestisce il negozio dal 2009, si è detta molto felice. "Lo abbiamo scoperto dalla nota delle vincite che ci arriva ma non sappiamo chi possa essere il fortunato – ...

Con venti euro mette in tasca cinque milioni - Con venti euro mette in tasca cinque milioni - Un fortunato vincitore di cinque milioni ha sbancato il Gratta e Vinci a Codogno. Il tagliando vincente è stato acquistato nella tabaccheria del centro commerciale Bennet. La titolare si è detta felic ...

Airc, in 40 anni 300 milioni per la ricerca. Torna la raccolta fondi con le azalee: ecco dove trovarle - Airc, in 40 anni 300 milioni per la ricerca. Torna la raccolta fondi con le azalee: ecco dove trovarle - LA CAMPAGNA. L’iniziativa per sostenere la lotta ai tumori. Rambaldi: «Senza il sostegno a nuovi studi non c’è progresso». Nella Bergamasca 25 banchetti.

Villa Verdenelli, dal Mic due milioni per il restauro - Villa Verdenelli, dal Mic due milioni per il restauro - Il ministro della cultura firma decreti per finanziare il restauro di villa Verdenelli a Staffolo. Il Comune riceve due milioni di euro per riqualificare il sito storico e ospitare eventi culturali.