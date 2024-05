Como promosso in serie A | decisivo il pari 1-1 in casa col Cosenza - Venezia ko 1-2 a Spezia Bari ai playou - Ascoli in serie C

Il Parma pareggia a Bari e strappa il punto che serviva per la promozione aritmetica in Serie A dopo tre anni di cadetteria Un punto serviva e un punto è arrivato al San Nicola di Bari : la rete di Bonny, pareggiata poi da Di Cesare, è quella che ...

Nella notte i New York Knicks vincono gara 6 contro i Philadelphia 76ers per 118-115, e chiudono così la serie sul risultato di 4-2. La squadra di coach Tom Thibodeau accede così alle semifinali di Conference, dove se la vedrà con gli Indiana ...

La stagione del Carpi raccontata attraverso i numeri e le storie dei protagonisti: dai record dei giocatori alle vittorie decisive, passando per l'importanza dei tifosi e del personale dietro le quint ...

SARONNO – Oggi l'appuntamento è al PalaRonchi di via Colombo, ore 21, cominciano le semifinali del campionato di serie B Interregionale Conference Nord Ovest. Dopo il sofferto ed emozionante successo ...

Il Como torna in serie A dopo 21 anni. Il pari col Cosenza, contestualmente alla sconfitta del Venezia con lo Spezia mandano in Paradiso la squadra lombarda. Ecco il pagellone della stagione.