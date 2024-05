Escalation di violenza nelle carceri A Pavia recluso morde un agente Pugno a un poliziotto vigevanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024) Non si placa l’didie Vigevano. A Torre del Gallo un detenuto in isolamento da dieci giorni si è infuriato per non aver ricevuto il certificato medico necessario a interrompere la misura cautelare. Uscito dall’infermeria, ha attaccato gli agenti spingendoli a terra endone uno al polpaccio. Un’aggressione brutale, che ha causato il distacco di una porzione di pelle. L’è stato portato in ospedale, dove ha ricevuto cure mediche e profilassi antitetanica. Successivamente è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni. "Chiediamo provvedimenti seri nel più breve tempo possibile – protesta il segretario Fp Cgil, Daniele Pirri – Il sovraffollamento è un male per tutti. Serve più personale sia ...