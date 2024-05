(Di sabato 11 maggio 2024) Stop all'uso dei sistemi algoritmici negli hotel di Pechino, Shanghai, Shenzhen e Hangzhou introdotti col coronavirus. E i media premono per cancellare anche le ultime precauzioni

Asia e mercati del Pacifico in tenuta dopo un’apertura negativa che faceva seguito ai dati americani

Milano , 29 aprile 2024 – Dai suoi canali social e tramite l’app, ATM fa sapere che la linea M2 è stata chiusa tra Caiazzo e Cascina Gobba , dove i treni sono sostituiti da bus, per un problema tecnico. In corrispondenza delle fermate della linea ...

La Cina allenta la sua rete di riconoscimento facciale - La cina allenta la sua rete di riconoscimento facciale - Stop all'uso dei sistemi algoritmici negli hotel di Pechino, Shanghai, Shenzhen e Hangzhou introdotti col coronavirus. E i media premono per cancellare anche le ultime precauzioni ...

Cina, dirigente Baidu ai dipendenti: "Non conta il vostro benessere solo i risultati" - cina, dirigente Baidu ai dipendenti: "Non conta il vostro benessere solo i risultati" - Il dibattito sulla cultura tossica del lavoro in cina è riesploso sui social mandarini con il caso di Qu Jing, una “tiger manager” del colosso hi-tech Baidu. La donna ha dovuto rassegnare le ...

Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - Fai la tua domanda all'esperto: [email protected] - La risalita dei sussidi di disoccupazione alimenta l’ottimismo per un allentamento monetario: listini asiatici positivi al traino di Wall Street. Enel chiude ...