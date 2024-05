Ultime Notizie Roma del 11-05-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 11 maggio 2024)Daily News radio giornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le famiglie degli ostaggi americani temuti da Amazon nella striscia di Gaza si sono incontrati per l’ottava volta con il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jack Sullivan per discutere lenovità sui negoziati sugli ostaggi in un comunicato della Casa Bianca si legge che durante l’incontro le famiglie hanno espresso la loro immensa frustrazione per l’ennesima pausa Soprattutto dopo che recenti video di ostaggi hanno mostrato i loro cari smarriti pallidi apparentemente sotto costrizione le famiglie hanno anche parlato della necessità che la comunità internazionale si unisca per garantire il rilascio immediato degli ostaggi ha spiegato la Casa Bianca affermando che saliva Ha ribadito che riportare a casa gli ostaggi rimanenti ...