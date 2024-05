L’ultima denuncia | L’assedio delle cosche La Brianza ha aperto gli occhi ma sottobanco si accorda

(Di sabato 11 maggio 2024) "Quando decidemmo di cominciare, nel febbraio del 2011, affittammo la Sala Maddalena a Monza temendo di aver preso un luogo troppo grande. Aveva 120 posti, e invece… invece ci ritrovammo davanti a 250 persone". Monza e laavevano appena scoperto di essere terra di ‘ndrangheta, colonizzata, "l’invasione degli Ultracorpi" secondo una definizione dell’allora sostituto procuratore Walter Mapelli, morto 5 anni fa. "E quella sera alla nostra prima assemblea, oltre allo storico Enzo Ciconte, a sorpresa venne anche lui, Mapelli. Ci fece molto piacere, si mise subito a disposizione, avrebbe fatto tanto per sostenere la battaglia contro la criminalità organizzata". Tredici anni fa nasceva la prima cellula monzese di “Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”, creatura fondata da don Luigi Ciotti diventata un autentico caposaldo della lotta contro le ...

Una Raccolta di fondi e un appello per il trasferimento in Italia di Ilaria Salis. Sono le ultime iniziative lanciate dalla Brianza per l’insegnante in carcere in Ungheria. La Raccolta fondi a sostegno delle spese legale è stata lanciata dalle ...

Monza , 2 mafrzo 2024 – La marcia positiva del Monza va a sbattere contro la Roma espressione di chi siede in panchina. De Rossi batte Palladino 4-1 e vede la Champions, portandosi via bottino pieno da dove non è mai facile imporsi. Contro una ...

Luca Santambrogio è stato riconfermato presidente della Provincia di Monza e Brianza . Il sindaco di Meda, presidente uscente, è sostenuto da una lista di Centrodestra nella quale sono confluiti Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. A sfidarlo in ...

La lezione dei ragazzi. Gli studenti spiegano come fare antimafia - La lezione dei ragazzi. Gli studenti spiegano come fare antimafia - Studenti delle scuole di monza sensibilizzano i più giovani sulle mafie locali attraverso il progetto "Parliamone". Il metodo "peer to peer" coinvolge le scuole superiori e medie nella riflessione sul ...

Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, quale impatto avranno per le aziende del territorio - Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, quale impatto avranno per le aziende del territorio - Si avvicinano i Giochi Olimpici Invernali 2026 che si terranno fra Milano e Cortina d'Ampezzo. Quali saranno le ricadute sul territorio Ci saranno vantaggi per le imprese Sicuramente ci si aspetta u ...