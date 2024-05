Internazionali d’Italia Roma 2024 oggi 11 maggio | ordine di gioco - orari delle partit - -v, streaming

(Di sabato 11 maggio 2024) Aglidi tennis saranno impegnati, sabato 11, tre azzurri nel secondo turno del tabellone di singolare maschile e due coppie nel primo turno dei tornei di doppio, una maschile ed una femminile. In casa Italia scenderanno in campo in singolare Luca Nardi contro Holger Rune, Matteo Arnaldi contro Nicolas Jarry e Stefano Napolitano contro Juncheng Shang, ed in doppio Errani/Paolini contro Melichar-Martinez/Perez tra le donne e Bolelli/Vavassori contro Eubanks/Peers tra gli uomini. La diretta tv della giornata deglidi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena (11.00-15.45), Sky Sport Uno (15.45-22.30), con Arnaldi-Jarry anche su Rai 2 HD, mentre la diretta ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Hurkacz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Non poteva che essere il Centrale il teatro di uno dei match di secondo turno più attesi. Il dieci volte ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Napolitano-Shang , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). secondo lucky loser sulla strada del tennista azzurro, in tabellone grazie a una wild card e sempre più ...

Luca Nardi se la vedrà contro Holger Rune nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il pesarese, dopo alcune settimane di stop per via di un piccolo infortunio alla caviglia, ...

Tivù. Finalissima Eurovision, Angelina in gara. Tutto quello che c'è da sapere - L'Italia stasera si radunerà su Rai 1 a partire dalle 21 per fare ...molto emozionata parlando ai cronisti internazionali in inglese. ...su quel bellissimo palco dell'Eurovision con il mio cuore pieno d'...

Quello del Como è il progetto più intrigante di tutto il calcio italiano - Purtroppo in Italia c'è una visione più legata al risultato, al ... Per esempio, io non ero d'accordo sul ripescaggio perché non ... i vip e le star internazionali, da George Clooney a Bruce Springsteen.