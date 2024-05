Caccia alle balene | i giapponesi riaprono il massacro con una nuova nave baleniera

(Di sabato 11 maggio 2024) Circa 45 milioni di euro per unaattrezzata perre, massacrare, scuoiare e ridurre in carne da mangiare le. Malgrado il divieto internazionale dell'86, il Giappone continua ad armarsi perre in alto mare. Ma Paul Watson ei suoi pirati del mare sono pronti a riprendere la battaglia

I giapponesi riaprono la guerra alla balene: un'altra nave baleniera per cacciare (forse) in Antartide - I giapponesi riaprono la guerra alla balene: un'altra nave baleniera per cacciare (forse) in Antartide - Circa 45 milioni di euro per una nave attrezzata per cacciare, massacrare, scuoiare e ridurre in carne da mangiare le balene. Malgrado il divieto internazionale dell'86, il Giappone continua ad armars ...

Il Giappone riapre la caccia alla balenottera comune minacciata di estinzione: “Scelta disumana” - Il Giappone riapre la caccia alla balenottera comune minacciata di estinzione: “Scelta disumana” - al fine di giustificare la costruzione di un nuova nave officina per l'uccisione delle balene a spese dei contribuenti, che potrebbe legare il Giappone ad altri decenni di questa industria distruttiva ...

Nave da crociera arriva in porto ma al terminal vedono scena atroce: sulla prua balena morta incastrata - nave da crociera arriva in porto ma al terminal vedono scena atroce: sulla prua balena morta incastrata - La nave intanto è salpata di nuovo verso i porti del New England ... aggiungendo che la compagnia di navigazione segue tutte le normative per proteggere le balene, come la modifica degli itinerari in ...