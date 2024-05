Ascolti tv - il nuovo show di Milly Carlucci sfida la serie tv turca | Chi ha vinto?

(Di sabato 11 maggio 2024) Anche ieri sera un’altra serata da trascorrere davanti al piccolo schermo con uncondotto dasu Rai 1, L’acchiappatalenti, che dovrà fare i conti con latvTerra Amara, su Canale 5. Vediamo com’è andata. Terra Amara latv su Canale 5 – ilcorrieredellacitta.comUn’altra serata trascorsa davanti al piccolo schermo tra programmi di intrattenimento, film,tv e il grande calcio. Come di consueto, anche ieri, la scelta è stata varia tra coloro che sono rimasti a casa e si sono rilassati davanti alla tv. Si è rinnovato il quotidiano confronto a suon di programmi tv mandati in onda dalle varie reti televisive. In particolare la scena se l’è presa Rai 1, con l’incontro di calcio Bayer Roma e Canale 5 che invece ...

Stasera, in prima serata, su Rai 1, con Milly Carlucci, debutta un innovativo talent show , dal titolo “L’AcchiappaTalenti” , in onda in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Cinque puntate ricche di spettacolo, emozioni e sorprese per un ...

