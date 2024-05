Sparatoria stazione di Milano - l’agente di polizia indagato

(Di sabato 11 maggio 2024)didiche ha sparato al 36enne egiziano è statoUn 36enne egiziano, richiedente asilo, è stato ferito a una spalla da un agente didopo aver aggredito alcuni agenti all’esterno dellaCentrale. L’episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 maggio 2024. Secondo la ricostruzione, l’uomo, già denunciato in precedenza, si trovava in stato di agitazione e stava danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre. Inoltre, è emerso che era appena fuggito dall’ufficio della Polfer diCentrale dove era stato denunciato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. “I poliziotti hanno tentato di bloccarlo mentre agitava una sorta ...

Dopo l'accoltellamento di Lambrate un uomo, in stazione Centrale, ha iniziato a lanciare pietre con la fionda. Per bloccarlo non è bastato il taser. Il poliziotto che ha fatto fuoco ora è indagato

