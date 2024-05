MotoGP - sabato in salita a Le Mans per Bastianini e Marquez Sarà un testa a testa Bagnaia-Martin?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Si preannuncia unelettrizzante al circuito Bugatti di Le, che ospita quest’oggi le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Francia 2024, quinto round stagionale del Mondiale. In palio dunque i primi punti del weekend, oltre alla pole position per la gara lunga della domenica in cui verrà assegnato punteggio pieno. Il favorito in vista di qualifiche e Sprint Race dovrebbe essere Jorge, velocissimo ieri sul giro secco e competitivo anche sul passo con gomme usate, con l’obiettivo di mettersi alle spalle la caduta di Jerez e riallungare inalla classifica generale del campionato. La prima alternativa aator risponde al nome di Francesco, autore di un venerdì convincente e reduce dallo strepitoso successo ...