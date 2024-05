(Di sabato 11 maggio 2024) Si era seduto sulaccanto a un ragazzino, iniziando a molestarlo e commettendo attiche lo avevano fortemente intimorito, finché non era riuscito a sfuggirgli e allontanarsi. Ma l’aggressore, un italiano di 24 anni, dopo giorni di ricerche è stato rintracciato e arrestato dalla Polfer di Lecco. È accaduto il 22 aprile su unpartito nel pomeriggio da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco. Arrivati nella stazione di Calolziocorte il ventiquattrenne, approfittando della discesa dei passeggeri presenti in carrozza, aveva preso posto vicino alla vittima iniziando a chiedergli con insistenza di compiere atti. Il, fin da subito molto intimorito, inizialmente aveva assecondato l’aggressore che, abbassati i pantaloni, aveva ulteriormente ...

Abusi sessuali sul treno. Minorenne riesce a fuggire - Abusi sessuali sul treno. Minorenne riesce a fuggire - Molestato da un ragazzo di 24 anni sulla linea Milano-Lecco. Denuncia tutto alla Polfer che riesce a rintracciare l’aggressore .

Abusi sessuali su ragazzo di 17 anni in un treno per Lecco: 24enne arrestato per violenza sessuale, è recidivo - Abusi sessuali su ragazzo di 17 anni in un treno per Lecco: 24enne arrestato per violenza sessuale, è recidivo - La violenza sessuale a bordo di un treno diretto a Lecco: il 17enne avrebbe subito abusi da un 24enne recidivo, arrestato qualche giorno dopo ...

Molesta un 17enne sul treno, arrestato 24enne pregiudicato - Molesta un 17enne sul treno, arrestato 24enne pregiudicato - Un 24enne pregiudicato è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un minorenne. Lo ha comunicato la Questura di Milano. Tutto è avvenuto a bordo di un treno diretto a Lecco. La pr ...