Catapulte elettromagnetiche pronte | Xi schiera la nuova portaerei

(Di sabato 11 maggio 2024) La nuova portaerei cinese "Fujian" ha cominciato le prove in mare mercoledì primo maggio. Cerchiamo di capire quando potrà diventare pienamente operativa

La nuova portaerei cinese Fujian ha cominciato le prove in mare - La nuova portaerei cinese Fujian ha cominciato le prove in mare - La nuova portaerei cinese "Fujian" ha cominciato le prove in mare mercoledì primo maggio. Cerchiamo di capire quando potrà diventare pienamente operativa ...

La nuova portaerei cinese Fujian completa i primi collaudi in mare - La nuova portaerei cinese Fujian completa i primi collaudi in mare - La portaerei cinese Fujian è tornata al cantiere navale Shanghai Jiangnan dopo aver completato la sua prova in mare inaugurale di otto giorni.

"Prime prove in mare": quasi pronta la nuova portaerei cinese - "Prime prove in mare": quasi pronta la nuova portaerei cinese - Secondo i media cinesi le operazioni serviranno a testare i sistemi di propulsione e di energia elettrica della portaerei ...