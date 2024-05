(Di sabato 11 maggio 2024) Un altro fascicolo per abuso d’ufficio e traffico di influenze. Intercettati al telefono i funzionari della Regione, “Spinsero per l’ok allo spostamento dei Depositi chimici dal quartiere Multedo al porto per agevolare l’imprenditore”

“Pressioni per favorire Spinelli”. Nuove accuse al sistema Liguria - “pressioni per favorire Spinelli”. Nuove accuse al sistema Liguria - Un altro fascicolo per abuso d’ufficio e traffico di influenze. Intercettati al telefono i funzionari della Regione, “Spinsero per l’ok allo ...

Le carte su Toti: non ha favorito gli affari di Spinelli - Le carte su Toti: non ha favorito gli affari di Spinelli - E (pag. 148 dell'ordinanza) dice esplicitamente: «Non ho avuto pressioni da Toti, ma mi è stato presentato finalmente un po' meglio il contesto». La stessa dichiarazione di La Mattina è contenuta in ...

Ipertensione in gravidanza, in arrivo l’algoritmo per anticipare la preeclampsia - Ipertensione in gravidanza, in arrivo l’algoritmo per anticipare la preeclampsia - Il sistema già nelle prime settimane di gestazione potrebbe offrire l’opportunità per una prevenzione su misura. Identificando la gestante ...