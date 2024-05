Concorso Dirigenti | corso di preparazione + 27 seminari di aggiornamento normativo - simulatore e normario

Torna per la quinta volta il concorso nazionale “Nuove Voci per Guido” , un’occasione unica per cori giovanili provenienti da diverse regioni italiane di esibirsi e confrontarsi nel suggestivo scenario del teatro Petrarca di Arezzo. L’evento, in ...

Eurovision 2024: indagini in corso, Joost salta anche il Jury Show - Joost Klein salterà anche la seconda prova della finale, il cosiddetto Jury Show. Al suo posto sarà usata la clip della semifinale come live-on-tape ...

Stellantis: la ACC assumerà il personale per la Gigafactory di Termoli - Nel corso dell'ultimo incontro al Mimit, il piano di salvataggio di Stellantis ha dato i risultati sperati. La francese ACC nella realizzazione della nuova Gigafactory, si impegnerà ad assumere ...

Concorsi pubblici, ecco quando vanno assunti gli idonei non vincitori - Concorsi pubblici, nessun obbligo di assunzione degli idonei non vincitori. Ma ci sono comunque delle regole da rispettare per tutto il periodo di validità della graduatoria.