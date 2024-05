Marco Travaglio risponde a Maria Elena Boschi sui soldi pubblici della Rai al Fatto | Non sa leggere o non capisce

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) IlQuotidiano replica a. Ieri la capogruppo di Italia Viva in Senato e presidenteCommissione di Vigilanza Rai aveva detto che il giornale diveniva «salvato con» perché riceveva proventi da viale Mazzini. Al centro la trasmissione La Confessione di Peter Gomez, rivenduta anche alla Rai. Oggi arrivano le precisazioni. Loft, ovvero la società di produzione di Seif, l’editrice del, ha venduto in totale sette puntatetrasmissione. Il programma è una co-produzione Loft-Rai. Il budget complessivo era di 350 mila euro ma alla fine i costi si sono rivelati più bassi. Ovvero circa 43 mila euro a puntata per un costo complessivo di 305 ...