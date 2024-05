Usura ed estorsioni Arrestati due imprenditori

(Di sabato 11 maggio 2024) In crisi di liquidità e sommerso dai debiti - circa 600mila euro - si fa prestare dei soldi da quelli che crede essere amici. Invece si trova nel tunnel dell’, delle minacce - anche di morte -, dello stillicidio degli incontri chiarificatori e delle promesse disattese. Da cui esce solo denunciando, e facendo arrestare i (presunti) aguzzini. E’ la storia di un imprenditore dell’alimentare e dell’edilizia, la cui denuncia - sporta nel febbraio scorso - è sfociata ieri nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare pered estorsione ad opera della Finanza. In manette sono finiti Ledio Lala, 37enne albanese di casa a Brescia ( ai domiciliari), e di Emanuele Barbini, 63 anni, di Gussago, sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa (con braccialetto elettronico). Stando al pm Chiara Bonfadini i due, a loro volta ...

