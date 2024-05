Incel - la pericolosa ideologia del single involontario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 11 maggio 2024)è un termine coniato nel mondo americano che indica una persona celibe involontaria da almeno 6 mesi. Si tratta di uomini che odiano le donne colpevoli di non sceglierli come partner, i cui sentimenti sfociano spesso in atti misogini e violenti. È un fenomeno che, come dimostrano le recenti statistiche dei femminicidi e uno studio dell’Unione Europea, è presente in larga misura anche nel nostro paese., come nasce questo termine, fonte nouvelles.umontreal.caIl termine, con cui si indica una persona di sesso maschile,da al meno 6 mesi, e che odia in modo deciso e fobico le donne tanto commettere atti misogini e violenti non è stato da sempre negativo. Questo parola è la crasi di involuntary celibate, termine usato per la prima volta nel ...