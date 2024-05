Bergamo . Braccia alzate, sorrisi e il racconto della sua città, quella del futuro. Elena Carnevali inaugura il suo point , il quartier generale della campagna elettorale che la vede in corsa per la carica di sindaco a Bergamo . E lo fa davanti ad un ...

Bergamo, inaugurato il campo da calcio di Loreto - bergamo, inaugurato il campo da calcio di Loreto - QUARTIERI. Si conclude il lavoro che ha consentito di rifare il fondo di tre campi in città, interventi finanziati da fondi Pnrr.

Bergamo, inaugurato il nuovo campo da calcio di Loreto - bergamo, inaugurato il nuovo campo da calcio di Loreto - Con fondi Pnrr il Comune è riuscito a riqualificare tre campi in città, ovvero quello di via Meucci a Loreto, quello di via Pizzo Scais a Celadina e quello di via Acquaderni a Monterosso ...

“Il Piccolo Compositore Academy” chiude il Donizetti Education che sfonda quota 9500 presenze - “Il Piccolo Compositore Academy” chiude il Donizetti Education che sfonda quota 9500 presenze - Venerdì 10 maggio al Teatro Donizetti laboratori e spettacolo per e con gli studenti delle superiori per chiudere il Donizetti Education.