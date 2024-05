Le hanno rubato la macchina a Napoli e il video in cui racconta la disavventura fa un milione e mezzo di visualizzazioni. Lei è Martina Bugliarelli , influencer milanese specializzata in viaggi, che appunto durante una trasferta napoletana è stata ...

La "regina" delle cover e delle pellicole per smartphone su Tiktok cerca addetti per il suo negozio di Napoli. Ma l'annuncio di lavoro non è piaciuto a molti.Continua a leggere

Tutti pazzi per Napoli: da Martina Stella a Luca Argentero - Tutti pazzi per napoli: da martina Stella a Luca Argentero - Le stelle del cielo di napoli accolgono personaggi del cinema e della moda come martina Stella, l’attrice toscana che, poche settimane fa, è stata paparazzata tra le strade ...

Vomero, in Villa Floridiana la giornata dello sport con centinaia di bambini - Vomero, in Villa Floridiana la giornata dello sport con centinaia di bambini - La prima edizione della Giornata dello Sport di napoli nella Villa Floridiana del Vomero. Testimonial dell’evento Patrizio Oliva, ex campione olimpico di pugilato, e Fabiano Santacroce, ex calciatore ...

Napoli, muro di cinta della villa Floridiana imbrattato - napoli, muro di cinta della villa Floridiana imbrattato - "Alcuni episodi riguardano il muro di cinta della villa Floridiana che affaccia su via Cimarosa, nel quartiere Vomero, che peraltro già versa in scadenti ...