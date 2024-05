Crema al Latte | solo 3 ingredienti ed è super cremosa!

(Di sabato 11 maggio 2024) Laalconè un dessert da gustare al cucchiaio, ma può essere utilizzata anche per farcire torte e biscotti. Semplicissima da fare, si prepara semplicemente con una frusta a mano. Per ottenere una resa liscia e priva di grumi, dovremo lavorarla bene ed energicamente, senza risparmiarci. Il risultato conquisterà grandi e piccini. Il procedimento per arrivare ad una texture davvero, prevede che una volta addensato il composto nel pentolino, il tegamino stesso venga immerso in una ciotola di acqua gelata. A questo punto dovremo continuare a mescolare per rendere il composto vellutato. Ricordiamoci, quindi, di riporre la terrina in freezer un’oretta prima di iniziare. Utilizziamo lo zucchero a velo vanigliato per assicurarci un risultato più cremoso e profumato. La ...

