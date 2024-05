Serie A - oggi altri due anticipi dopo il pokerissimo dell’Inter

Le informazioni relative alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Triestina-Giana Erminio , match dello stadio Nereo Rocco valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione friulana ...

Ecco la data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Pescara-Juventus U23, match dello Stadio Adriatico valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione abruzzese ha superato il primo turno di ...

Tutte le informazioni in merito alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Casertana-Cerignola , match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione campana entra in questo fase del ...

Torino, niente promozione per il Venezia di Vanoli: ecco quando finirà i playoff - Torino, niente promozione per il Venezia di Vanoli: ecco quando finirà i playoff - Il Venezia ha perso contro lo Spezia nell'ultimo turno e ha mancato così la promozione diretta in serie A: il tecnico Vanoli che piace al Toro dovrà proseguire il lavoro in laguna ai playoff ...

La festa dei quattromila allo stadio poi in piazza - La festa dei quattromila allo stadio poi in piazza - Il Carpi ha conquistato la serie C tra l'entusiasmo della città, dopo una stagione di record di presenze e una festa in piazza Martiri.

Le partite di oggi: il programma di sabato 11 maggio - Le partite di oggi: il programma di sabato 11 maggio - Tanta carne al fuoco e tanto calcio giocato nella giornata di oggi, sabato 11 maggio 2024. Prosegue il fine settimana della 36^ di serie A con la grande.