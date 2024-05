Arisa | Per essere amata sono dimagrita e ingrassata | farei qualsiasi cosa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 11 maggio 2024) Rosalba Pippa aliasha un nuovo singolo in uscita e tanta voglia di parlare della sua situazione sentimentale dopo l’annuncio matrimoniale sui social. Baciami stupido, spiega al Corriere della Sera, è «un modo per attirare l’attenzione di qualcuno senza fargli vedere che sei troppo interessata. Il brano racconta un momento perfetto tra due persone. Il bacio, che celebra l’amore in ogni sua forma, senza distinzioni di genere». Mentre attualmente non è innamorata perché «presa da questo ultimo disco, entusiasta della mia nuova squadra. Lavoriamo senza sosta per creare bellezza. La tv mi piace, però la musica è il mio fulcro, ho bisogno di cantare». L’annuncio matrimoniale Poi parla dell’annuncio matrimoniale sui social network: «Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo ...