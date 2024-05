ATP Roma - si completa il secondo turno C’è Nardi per Run - in campo Arnaldi e Napolitano Nadal incrocia Hurkacz

(Di sabato 11 maggio 2024) Quarta giornata del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia, siilche vedrà scendere inle teste di serie della parte inferiore del tabellone. E anche tre azzurri ancora in tabellone in partite sicuramente complicate. Serata della vita per Luca, che dopo aver avuto la meglio su Daniel Altmaier sarà impegnato con Holger Rune nell’ultimo match previsto sulcentrale. Un bel test per l’attuale numero 81 al mondo, tornato indopo il Masters1000 di Montecarlo e potrà respirare un po’ di aria di grandi palcoscenici con il tifo a suo favore. Ci si attende un segnale di ripresa da Matteo, che ha battuto il francese Harold Mayot soffrendo più del previsto e avrà di fronte Nicolas Jarry, titolare di ...

ATP Roma, si completa il secondo turno. C’è Nardi per Rune, in campo Arnaldi e Napolitano. Nadal incrocia Hurkacz - ATP Roma, si completa il secondo turno. C’è Nardi per Rune, in campo Arnaldi e Napolitano. Nadal incrocia Hurkacz - Quarta giornata del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia, si completa il secondo turno che vedrà scendere in campo le teste di serie della ...

Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 8 maggio - Internazionali d'Italia: i risultati di oggi, 8 maggio - Cobolli e Darderi accedono al secondo turno del torneo del Foro Italico. Qui tutti i risultati di oggi del tabellone maschile e femminile in continuo aggiornamento ...

ATP Roma, Puppo ci crede: “Vedo un italiano agli ottavi, se non ai quarti. Per le donne è dura, ma Paolini…” - ATP Roma, Puppo ci crede: “Vedo un italiano agli ottavi, se non ai quarti. Per le donne è dura, ma Paolini…” - L'analisi dei tabelloni dell'ATP Masters 1000 e del WTA 1000 di Roma è stata la portata principale del classico appuntamento settimanale sul canale ...