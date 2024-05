Napoli - esplosione in un garage e fiamme | giallo sulla morte di un uomo a Barra

Drammatico incidente nel quartiere orientale di Barra a Napoli. Nell’ Esplosione avvenuta in un garage , al seguito della quale si è sprigionato un incendio, ha perso la vita Vincenzo Roselli , 47 anni , proprietario del garage . La violenza della ...

