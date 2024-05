Golf - Gotterup guida su MacIntyre al giro di boa del Myrtle Beach Classic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Quattro birdie consecutivi nelle ultime quattro buche, e sette dalla dieci alla diciotto portano Chrisin vetta aldi boa della prima storica edizione del. In South Carolina il PGA Tour propone l’evento alternativo per chi non può essere al via del Wells Fargo, ed è una grandissima occasioni per tanti. L’americano dopo due giri è in vetta alla classifica con il punteggio totale di -12, ed è braccato da vicino dallo scozzese Robert. Dopo aver realizzato due birdie e un bogey sulle prime nove del favoloso DunesandClubcambia decisamente marcia. Non gli ha minimamente dato fastidio il vento che soffiava, anche abbastanza forte, ed è uscito dalle seconde con un incredibile ...