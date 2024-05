Nuovi Cpr Piantedosi tira dritto | il piano prima dell' estate

Foglio di via e rimpatrio. Le critiche della sinistra al sistema del governo. Ora più Cpr e patti Ue - Foglio di via e rimpatrio. Le critiche della sinistra al sistema del governo. Ora più Cpr e patti Ue - Si potrebbe chiamare "logistica dei rimpatri". Quella che da almeno due decenni in Italia e nel resto d'Europa non funziona soprattutto per mancanza di strutture ad hoc ...

Emergenza migranti irregolari. Piantedosi corre ai ripari: "Più centri per i rimpatri" - Emergenza migranti irregolari. piantedosi corre ai ripari: "Più centri per i rimpatri" - Attualmente sono nove le strutture sul territorio nazionale, ospitano mille stranieri . Il sottosegretario Molteni replica a Sala sull’agente ferito: ha capito che servono le espulsioni. .

Espulsione dei migranti, Piantedosi pianifica un secondo Cpr a Milano - Espulsione dei migranti, piantedosi pianifica un secondo Cpr a Milano - Il progetto è allo studio del Viminale, tornato di attualità dopo gli episodi di Lambrate e di Stazione Centrale ...