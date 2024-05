La Provinciale 26 off limits due mesi per i cantieri della tangenziale

(Di sabato 11 maggio 2024) La strada26 rimarrà bloccata per due. Per permettere la realizzazione del sottopasso previsto nelle opere inerenti la nuovadi Tirano sarà necessario chiudere, da lunedì 10 giugno a sabato 10 agosto (con possibilità di riapertura anticipata ove consentito secondo l’andamento dei lavori), la Sp 26 e cioè quel collegamento che dall’attacco del Campone a Tirano prosegue, parallelamente alla Statale 38, fino a Sernio passando per la frazione tiranese di Cologna. La decisione è stata resa nota al termine di una riunione, presieduta dal prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi (foto), tenutasi a palazzo Muzio, in occasionepresentazione dei lavori di realizzazione di un sottopasso lungo la strada26, connessi alla realizzazionevariante ...

