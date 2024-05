Ascoli in Serie C - la protesta dei tifosi e gli scontri con la polizia – Il video

(Di sabato 11 maggio 2024) Alcuni disordini si sono verificati all’esterno dello stadio Del Duca e in città adPiceno dopo la sconfitta della squadra di casa contro il Pisa e la retrocessione inC dei bianconeri. Alcune migliaia dihanno lanciato bottiglie e petardi e urlato slogan contro la squadra, la dirigenza e il proprietario Massimo Pulcinelli. Nei momenti di maggiore tensione gli agenti in assetto antisommossa hanno anche lanciato dei lacrimogeni. May 10, 2024 Leggi anche: Bologna, 21enne si rifiuta di spacciare e viene malmenato: arrestati i due aggressori Salta un convegno su Israele alla Statale di Milano, per la questura rischio «altissimo» di incidenti Pisa, trasferito a La Spezia il questore Salvo dopo le cariche dellacontro i cortei pro-Palestina L'articolo proviene da Open.

Milano, 10 maggio 2024 - Una trentottesima giornata incredibile pone fine ufficialmente la stagione regolare della Serie B 2023/2024. Tra lacrime di gioia, come quelle del Como che torna in Serie A dopo 21 anni grazie alla rimonta dello Spezia ...

Inutile successo dei bianconeri che scendono in C. Fatale il terzultimo posto col Bari, con gli scontri diretti a sfavore. Sale in A il Como di Gabrielloni, per una favola da raccontare VALLESINA, 10 maggio 2024 – La gara con il Pisa era la ...

Como di Cesc Fabregas promosso in serie A: decisivo il pari in casa in rimonta 1-1 col Cosenza , Venezia sconfitto 2-1 a Spezia e costretto quindi a giocare i playoff promozione. I gol: nel...

Calcio: il Como torna in Serie A dopo 21 anni, amarezza Venezia. Ascoli in C - Calcio: il Como torna in serie A dopo 21 anni, amarezza Venezia. ascoli in C - Tutto in 90 minuti, tutto in una giornata e alla stessa ora. Un romantico e splendido ritorno al passato per il 38° e ultimo turno del campionato di serie ...

Serie B, Ascoli retrocesso e scontri fuori dallo stadio: ecco tutti i verdetti dell’ultima giornata - serie B, ascoli retrocesso e scontri fuori dallo stadio: ecco tutti i verdetti dell’ultima giornata - L’ascoli retrocesso in serie C. Tensione dopo la partita di stasera, con migliaia di tifosi radunati nel piazzale davanti allo stadio (nella foto). Bombe carta e fumogeni sono stati tirati nell’area d ...

Sagittario, tenete la barra dritta ed eviterete di naufragare in un bicchier d’acqua: l’oroscopo di oggi, sabato 11 maggio - Sagittario, tenete la barra dritta ed eviterete di naufragare in un bicchier d’acqua: l’oroscopo di oggi, sabato 11 maggio - Oroscopo Barbanera di oggi, sabato 11 maggio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La quadratura della Luna nel Cancro a Marte vi rende particolarmente irascibili. Non confidate troppo nell’istinto, meglio usare l ...