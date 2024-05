Lucia Annunziata - ora il suo Pd le chiude le porte e al Sud spinge Ruotolo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 11 maggio 2024) Dai salotti della tv al porta a porta. E se la capolista, fosse già stata lasciata sola nel Sud del Paese? Una cosa è certa, quelli del Nazareno sembrano aver dirottato tutte le energie su Sandro, che negli appuntamenti che contano non è mai con la collega cronista. «È lui–sostiene qualche dirigente napoletano – il nome indicato da Roma». Il ticket di cronisti, che tutti immaginavano alla vigilia, almeno negli apparati, salta e un cammino, che doveva essere in discesa, per, è tutto in salita. Non è facile, d'altronde, per nessuno tornare nella terra di origine dopo averla abbandonata per anni, soprattutto se bisogna chiederle qualcosa in cambio, come una proferenza. A farne la sintesi perfetta del concetto il barista di Sarno, il paese dove la giornalista ha vissuto fino a 13 anni: «Chi l'ha mai vista qui? È ...