(Di sabato 11 maggio 2024)controsul. All’interno della maggioranza si consuma la disputa tra ministri sulla decisione del Mef di allungare i tempi di detrazione sul bonus edilizio che tanti grattacapi sta procurando al. Il responsabile del dicastero dell’Economia ha stabilito dire non più su 4 ma su 10 anni id’imposta, suscitando al vicepremier “qualche perplessità sulla retroattività”. Obiezione che ha scatenato un botta e risposta a distanza tra i due. Il botta e risposta trasul“Come Forza Italia, vogliamo ascoltare le imprese e le banche per capire se si deve intervenire in Parlamento e fare delle proposte. La parte di retroattività non mi convince: forse dieci anni sono ...

Arrivato l'emendamento Superbonus, spalma-crediti per il 2024 - Arrivato l'emendamento superbonus, spalma-crediti per il 2024 - Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al superbonus sostenute nell'anno 2024 la ripartizione della detrazione "in dieci quote annuali di pari importo". Sono ...

Superbonus, tensioni nel governo e cambiamenti nelle compensazioni - superbonus, tensioni nel governo e cambiamenti nelle compensazioni - Il superbonus, un incentivo economico del governo italiano, ha recentemente causato tensioni all'interno del governo stesso. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, ha acceso la miccia dello scontro i ...

Superbonus, scontro Tajani-Giorgetti sullo “spalma-crediti”: scintille nel Governo - superbonus, scontro Tajani-Giorgetti sullo “spalma-crediti”: scintille nel governo - Il vicepremier Tajani ha espresso “perplessità” sulla decisione del ministro dell’Economia di spalmare in 10 anni i crediti del bonus edilizio ...