“Ci facciamo la nostra cricca” | il piano del clan per influenzare le elezioni comunali a Genova

(Di sabato 11 maggio 2024) Dopo leregionali, il patto tra uomini vicini a cosae politici vicini a Giovanni Toti è continuato anche in vista delledel 2022: altri candidati e altri pranzi hanno consolidato la strategia dei fratelli Testa in Liguria.

Poco meno di 568.000 lucani chiamati al voto per eleggere il presidente della Basilicata . Niente ballottaggio: il candidato che prende un voto più degli altri vince e ottiene la maggioranza nel Consiglio regionale, anche se non ha raggiunto la ...

ANCONA Les jeux sont faits. Oggi scadono i termini per presentare le liste dei candidati alle elezioni Europee e i partiti hanno ormai schierato le squadre in campo. Manca giusto qualche dettaglio...

ANCONA Les jeux sont faits. Scaduti i termini per presentare le liste dei candidati alle elezioni Europee e i partiti hanno ormai schierato le squadre in campo. Manca giusto qualche dettaglio per...

Verso le elezioni europee. Cavedagna (Fratelli d’Italia):: "Stop alle follie ecologiste" - Verso le elezioni europee. Cavedagna (Fratelli d’Italia):: "Stop alle follie ecologiste" - "Il territorio emiliano, ed ancora di più quello modenese, è fortemente interessato dalle ricadute dell’Unione europea, perché si tratta di un territorio industriale e al contempo agricolo. Ha ...

"Volt, ecco la nostra idea di Europa". Panini e Salaterelli corrono col Pd - "Volt, ecco la nostra idea di Europa". Panini e Salaterelli corrono col Pd - Si presentano nella circoscrizione di nord Est nelle fila del d: sono gli unici due candidati italiani alle Europee per Volt, partito, o movimento come a volte viene definito, transnazionale e progres ...

Europee. Bartolo in tour nel Trapanese. Pd e 5 Stelle contro Lollobrigida - Europee. Bartolo in tour nel Trapanese. Pd e 5 Stelle contro Lollobrigida - Entra nel vivo la campagna elettorale per le elezioni europee in Sicilia. Cateno De Luca è uscito dall’ospedale ...