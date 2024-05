L’Italia verso le elezioni europee 2024 | la sfida tra la destra di Meloni e quella di Salvini

Pisa, 10 maggio 2024 – Le Elezioni Europee del prossimo 8 e 9 giugno si avvicinano e per i cittadini ancora indecisi o disorientati sul voto arriva in aiuto una applicazione online sviluppata nell’ambito del progetto europeo EU&I, a cui ...

Si vota sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per le elezioni europee 2024 e per le elezioni amministrative in 3700 comuni. Sarà possibile effettuare viaggi andata e ritorno in treno e in aereo: offerte fino al 70% ...