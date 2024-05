Lavoravo 9 ore al giorno per 450 euro - quando sono andata via il capo ha detto ‘non farai mai carriera’

(Di sabato 11 maggio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una donna che racconta la sua esperienza in uno studio di consulenza aziendale: "8/9 ore alper 450mensili. Mibeccata insulti, schiaffi morali masempre stata zitta e ho sopportato perché avevo davvero la voglia di lavorare e non riuscivo a trovare altro lavoro. Poi ho capitodavvero ilvolesse sfruttarmi".

Firenze, 4 maggio 2024 – Da più di 24 ore Leonardo Moretti si trova su un gru di un cantiere attiguo al palazzo di giustizia di Firenze. Non ha scelto a caso la location della sua protesta: il 62enne, residente in Umbria, si reputa infatti vittima ...

Firenze, 5 maggio 2024 - Terzo giorno di protesta in cima a una gru per Leonardo Moretti, 61 anni, residente in Umbria: l'uomo si è arrampicato venerdì mattina per manifestare contro presunti soprusi subiti dal sistema giudiziario. Da quanto ...

Un team di ricerca lituano ha determinato che i cambiamenti epigenetici delle cellule le fanno apparire più giovani o vecchie - anche di anni - in base all'orario in cui vengono analizzate. Poiché questi test vengono impiegati per stimare l'età ...

Pioggerellina di maggio sul greto dell’Adda - Pioggerellina di maggio sul greto dell’Adda - L'articolo di Andrea Maietti riflette sul significato della pioggia di maggio, simbolo di malinconia e riflessione su temi universali come la storia, la politica e la fede.

Il consiglio comunale si riunisce lunedì. Ecco l’ordine del giorno - Il consiglio comunale si riunisce lunedì. Ecco l’ordine del giorno - Il consiglio comunale di Pistoia si riunirà il 13 maggio per discutere di riduzioni della tassa dei rifiuti e nomine istituzionali. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.