I giganti tech e quell’abisso tra Europa e Usa

(Di sabato 11 maggio 2024) Villois Il tema della competitivà della Comunità europea nel mondo globale è sempre più al centro dei problemi pressanti che affliggono e obbligano a definire un’agenda che punti ad ottenere per Eurolandia un ruolo se non cruciale, almeno non marginale. Se si esaminano le Borse europee e le si confronta con quella Usa, si capisce che il divario di capitalizzazione e attrattività a quotarsi è diventato di dimensioni gigantesche. La carenza didell’innovation tecnology alimenta difficoltà nel dare un accelerazione alla capitalizzazione delle borse continentali. L’exploit di Piazza Affari è dovuto alla crescita esponenziale dei valori dei maggiori gruppi bancari, l’industry è sempre più costituita da medio-piccole imprese, che seppur efficienti ed evolute nell’innovazione, dispongono di mezzi finanziari propri e affidati dalle banche molto limitati, funziona la ...