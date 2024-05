Bond builder | cosa sono e come riparano i capelli danneggiati

Il fenomeno mediatico delle top model inizia negli Anni Ottanta e Novanta. Ragazze dalla bellezza eterea (senza ritocchi), che sfilavano sulle passerelle dei marchi più in voga del fashion system. Per la prima volta, non si notava solo l’abito che ...

Quali sono le migliori piastre per capelli, perfette anche per le esigenze di un uomo? Difficile rispondere a questa domanda se prima non si fa un’analisi del tipo di capello, delle necessità effettive e dello stile di vita. Per esempio, molto ...