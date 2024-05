Quando e dove passa oggi il Giro d’Italia 2024 - tappa Spoleto-Prati di Tivo | tutti i paesi e le province attraversati

(Di sabato 11 maggio 2024)sabato 11 maggio va in scena l’ottavadel: una frazione di 152 km dadi. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con un’insidiosissima giornata in montagna che dovrebbe riscrivere la classifica generale dopo la cronometro individuale disputata ieri. Secondo arrivo in salita di questa edizione dopo quello di domenica scorsa a Oropa. Si arriverà infatti ai 1.540 metri s.l.m. di Prato di, dopo aver affrontato una salita conclusiva di 14,6 km al 7% di pendenza media e con punte del 12% nel tratto centrale. Gli atleti avranno già nelle gambe le ascese di Forca Capistrello (dopo 37 km) e di Croce Abbio (dopo 112 km). L’ottavadel...

Qualche giorno prima del via del Giro d’Italia 2024, Geraint Thomas disse a Ciro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport che “se pensassi che fosse imbattibile, non sarei proprio venuto”. Parlava con assoluta onestà e tranquillità delle sue ...

