Multa annullata per tatuaggio Il sindaco di Dorio si difende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 11 maggio 2024)(Lecco) "La questione verte su una sanzione amministrativa elevata dai Carabinieri di Bellano e da mequale organo competente, perché, da parere legale, non sussistevano i presupposti in fatto e in diritto per confermarla. La questione è in mano alla magistratura, in cui ripongo la mia più totale fiducia". Sono le dichiarazioni deldi, Massimo Vergani, all’indomani della perquisizione svolta dai carabinieri di Lecco, su ordine della Procura, motivata da un’ipotesi di abuso d’ufficio in relazione all’annullamento di una sanzione da 5.000 euro che i militari di Bellano avevano elevato a una tatuatrice, risultata priva di Scia, la segnalazione di inizio attività. Tatuatrice la cui madre risulterebbe avere con il primo cittadino un legame di amicizia. "Sono certa che si potrà fare piena luce ...