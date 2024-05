Bournemouth-Brentford sabato 11 maggio 2024 ore 16 | 00 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilnella stagione 2022-23 aveva chiuso al nono posto mentre ilal quindicesimo. In questa stagione i ruoli si sono più o meno ribaltati con la squadra di Andoni Iraola, alla sua prima annata in Premier League, che cercherà di chiudere nella parte sinistra della classifica e magari eguagliare il nono posto ottenuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata - Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata - Pronostici Premier League 2023-24 37a giornata. Analisi, quote e free pick sul campionato di calcio inglese in campo dal 11 al 13 maggio.

Danilo ko, la Juve rischia di perdere il suo capitano per la finale di coppa Italia - Danilo ko, la Juve rischia di perdere il suo capitano per la finale di coppa Italia - Lesione muscolare di basso grado per il difensore brasiliano. A rischio la sua presenza per la sfida del 15 maggio con l’Atalanta ...

Il Manchester United vuole esonerare Ten Hag: c'è un candidato già in pole per sostituirlo - Il Manchester United vuole esonerare Ten Hag: c'è un candidato già in pole per sostituirlo - Thomas Tuchel balza in pole position. Come scrive il portale Football Insider, il tecnico tedesco oggi sarebbe il principale candidato a diventare l'allenatore.