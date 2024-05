WWE | Super Randy Orton - avanzano Bianca Belair e Jade Cargill Tutti i risultati di KOTR e QOTR da Smackdown

(Di sabato 11 maggio 2024) Puntata dicompletamente incentrata su King & Queen of the Ring, stavolta per il tabellone dedicato allo show blu. Esclusi dallo show TV Tiffany Stratton vs Mia Yim e Santos Escobar vs LA Knight, confermati per i live event di oggi e domani, sono stati 6 gli incontri combattuti nella notte, tre per il torneo maschile ed altrettanti per quello femminile. Rispettandoi pronostici della vigilia.ha infatti sconfitto AJ Styles nel main event di serata, come anticipato ieri, avanzando nel torneo. Affermazione forte anche di Tama Tonga che, con la Bloodline al seguito, ha demolito Angelo Dawkins, mandando un chiaro messaggio ai partecipanti al torneo che culminerà il prossimo 25 maggio. Vittoria sofferta, invece, per Carmelo Hayes, che ha piegato la resistenza ...

