Giulia Tramontano | il fidanzato aveva orchestrato tutto | ecco cosa aveva cercato su internet | la svolta tremenda

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 giugno 2023) L’avrebbe aspettata e poi tolto la vita. Dopo, una volta che dirimaneva il corpo senza vita, hasucome disfarsi del cadavere. E’ questa l’agghiacciante rivelazione che la pm Alessia Menegazzo ha fatto ai giornalisti questa mattina sul femminicidio dia Senago per mano del compagno Alessandro Impagnatiello. “Prima che entrasse in casaorganizzato come ucciderla e come disfarsi del cadavere. È successoin 72 ore”, dice la pm Alessia Menegazzo, che con il procuratore aggiunto Letizia Mannella coordina le indagini dei carabinieri. Le ricerche suSecondo gli investigatori Alessandro ha spulciato sulle paginecome potesse fare. Ha ...