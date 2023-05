Maltempo | Gozi | ' risposta Ue sia rapida e coraggiosa come cittadini romagnoli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Sono orgoglioso dia Cesena sia stata accolta la Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, che ha portato la solidarietà concreta dell'Europa. Alcuni in Italia hanno commentato: ‘Questa è l'Europa che vogliamo'. La penso diversamente: questa è l'Europa che c'è già. L'Europa delle soluzioni concrete, del sostegno aiche soffrono. L'Europa che è pronta. Noi siamo pronti ad approvaremente i fondi di solidarietà che l'Italia chiederà. Dovremo anche attivare il fondo per l'agricoltura, e l'Italia potrà usare i fondi di coesione e parte del piano di rilancio europeo per la ricostruzione e la prevenzione”. Lo ha detto Sandronel corso del dibattito in Plenaria sui costi sociali ed economici del cambiamento climatico alla luce delle alluvioni in Emilia Romagna, ...