(Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “La presenza del Presidente della Repubblica all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele è stato un grande onore per me e per tutti noi delSan”. Così ha commentato, vice presidente delSane presidente di GKSD Investment Holding, sul suo profilo Instagram, all’indomani della visita del presidente Sergio.“Gli siamo riconoscenti per questo gesto di attenzione, che ci ha trasmesso ancora più forza ed entusiasmo nell’andare avanti nel cammino verso nuovi traguardi scientifici, didattici e clinici, avendo sempre in mente la centralità della persona umana e il suo bisogno di cura e assistenza”, ha aggiunto. La ricerca scientifica dell’Università Vita – Salute San ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Gruppo San Donato, Kamel Ghribi incontra Mattarella - ledicoladelsud : Gruppo San Donato, Kamel Ghribi incontra Mattarella - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - 'La presenza del Presidente della Repubblica all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Unive… - QdSit : Gruppo San Donato, Kamel Ghribi incontra Mattarella - vivereitalia : Gruppo San Donato, Kamel Ghribi incontra Mattarella -

La testa di Gizzi, dopo il suo post di " Solidarietà alla Russia con il Nastro diGiorgio ... è ormai fuori dal Partito, come gli altri, e capogruppo consiliare delIndipendente. Che alla ...MILANO - 'La presenza del Presidente della Repubblica all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Vita - SaluteRaffaele è stato un grande onore per me e per tutti noi delDonato'. Così ha commentato Kamel Ghribi, vice presidente delDonato e presidente di GKSD Investment Holding, sul suo profilo Instagram, all'indomani della visita del presidente ...... che si offre di accompagnarlo nella chiesa diNicola e di mostrargliene la prodigiosa bellezza. con la Media partnership di RAI Cultura, Antenna Sud e Bonculture e i Main Sponsor...

La Città Solidale si racconta: presentata la rendicontazione degli ... Comune di Paderno Dugnano

PUTIGNANO - Sono stati più di 1600 a visitare il giardino ottocentesco di Masseria Ferragnano e Museo della biodiversità a Locorotondo (BA) e la Grotta e la Masseria della Madonna delle Grazie a Putig ...MILANO (ITALPRESS) – “La presenza del Presidente della Repubblica all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Vita-Salute San Raffaele è stato un grande onore per me e per tutti noi del ...