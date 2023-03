(Di martedì 28 marzo 2023) . Con il nuovo decreto governativo, viene sottratto alle Regioni d’Italia il potere di regolare le vendite stagionali. In parole povere, potremmo vederein tutti periodi dell’anni, secondo le migliori strategie di mercato pensate dall’imprenditore per sua attività commerciale. Pensano a questo modello all’interno del governo guidato da Giorgia Meloni, in un’iniziativa che potrebbe aiutare ulteriormente a far circolare il mercato. L’idea deiin Italia Verrà discusso oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto, che attraverso il disegno di legge potrebbe riscrivere lain Italia sulla sfera del commercio. Le modifiche più consistenti arriveranno sulle “vendite straordinarie”, che interesserebbero i fine stagione, le liquidazioni e i promozionali. Sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Saldi tutto l’anno nei negozi? Le novità e cosa cambia con il ddl concorrenza - m3lav : il problema dei saldi online, offerte di amazon ecc, è che io mi comprerei tutto, ma è troppa roba - confcommveneto : “Le nostra rappresentanza nazionale ha già contattato questa mattina il Ministero delle Imprese e del Made in Italy… - F1Sofa : @chiaradicebugie @SicilianoSum 16esimo (anche se la Lorenzin parlava di 16 anni e 364 giorni... robba da chiodi giu… - moneypuntoit : La norma del ddl Concorrenza che introduceva, di fatto, la possibilità di saldi tutto l’anno è stata momentaneament… -

l'anno, ecco cosa prevedeva il ddl concorrenza Retromarcia suiOvvero avrebbe tolto alle Regioni il potere di decidere quando dovessero iniziare e finire, stagioni e ...l'anno No, grazie. Lo fa sapere il governo che smentisce le novità di cui si vociferava nelle scorse ore: secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, infatti, un articolo del Ddl ..., le ultime novità: salta la norma Non tutti sanno che dietro iesiste un mondo di regole ben precise che tutti gli esercenti devono sempre rispettare per non incorrere in sanzioni. Come ...

Saldi tutto l’anno per salvare il commercio: il governo si confronterà con le Regioni Corriere della Sera

Saldi tutto l’anno nei negozi Le novità e cosa cambia con il ddl concorrenza. Con il nuovo decreto governativo, viene sottratto alle Regioni d’Italia il potere di regolare le vendite stagionali. In ...Contrordine commessi! È saltata la norma che avrebbe dovuto portare in Consiglio dei ministri oggi, il 28 marzo, la liberalizzazione dei saldi, estendendo le vendite promozionali a tutto l'anno.