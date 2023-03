Ford Ranger - Tremor e Wildtrak X arrivano in Italia

(Di martedì 28 marzo 2023) Laintroduce in Europa due nuovi allestimenti dedicati al pick-up: si tratta delle variantiX e, ordinabili da subito e previste in consegna a partire dal mese di agosto. I due modelli offrono un look ancora più aggressivo e una dotazione dedicata agli amanti della guida in fuoristrada: sono offerti in abbinamento alla motorizzazione 2.0 EcoBlue turbodiesel da 205 CV e 500 Nm con cambio automatico e trazione integrale. La varianteX. IlX deriva dal modellogià noto e si distingue per l'assetto rialzato di 26 mm, le carreggiate più larghe di 30 mm, gli ammortizzatori Bilstein, il servosterzo modificato, le piastre di protezione inferiori, il Trail Turn Assist con torque ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_Motori : Ford Ranger Wildtrak X arriva sul mercato in Australia ed è già soprannominato baby Raptor. #ANSAmotori - AUTOilmensile : Tra assetto rialzato, Adas specifici per l'off-road e la soluzione inedita del 'portapacchi' Flexible Rack System,… - Caterinadiiorgi : Ford Ranger Wildtrak X e Tremor: le nuove versioni pensate per la guida off-road - QuotidianoMotor : Ford Ranger Wildtrak X e Tremor: le nuove versioni pensate per la guida off-road - motoblog : Ford Ranger Wildtrak X e Tremor: le nuove versioni pensate per la guida off-road -

Wildtrak X e Tremor sono le due nuove varianti del famoso pickup ordinabili da subito in Italia con le prime consegne previste per il prossimo mese di agosto . Queste due nuove versioni ...Wildtrak X può contare anche sul Trail Turn Assist , che utilizza il torque vectoring per ridurre il raggio di sterzata fino al 25% quando è necessario effettuare curve strette, il Trail ...

Ford ha annunciato l'introduzione in Europa delle nuove versioni Tremor e Wildtrak X della nuova Ranger. Si tratta di versioni pensate per tutti i clienti che cercano allestimenti maggiormente orienta ...