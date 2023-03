L’iPhone 15 senza slot per le SIM fisiche? L’idea prende piede anche in Italia (Di lunedì 27 marzo 2023) L’iPhone 15 verrà prodotto senza slot per le SIM fisiche. E’ questa la grande novità che ha preso piede negli Stati Uniti, con i futuri nuovi dispositivi dell’azienda di Cupertino che, appunto, non avranno più in dotazione il cassetto dove mettere la propria SIM. L’idea, in realtà, aveva già iniziato a prendere piede con l’ultimo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023)15 verrà prodottoper le SIM. E’ questa la grande novità che ha presonegli Stati Uniti, con i futuri nuovi dispositivi dell’azienda di Cupertino che, appunto, non avranno più in dotazione il cassetto dove mettere la propria SIM., in realtà, aveva già iniziato arecon l’ultimo ... TAG24.

Abbiamo provato la nuova funzione di SOS satellitare su iPhone 14 ...dovrebbe essere effettuato direttamente all'acquisto di un iPhone. Il cielo sereno, tra l'altro, consente una connessione più veloce ...scopre un modo per piastrellare un muro infinito senza lasciare ... Il servizio SOS emergenza di iPhone ora è disponibile in Italia ...sul proprio iPhone collegandosi a un satellite reale nel raggio d'azione senza contattare i servizi di emergenza. Consentendo così loro di provare la procedura e capire come funziona il servizio. L'... iPhone 13 Mini è il protagonista delle Offerte di Primavera Amazon Acquista subito l'ottimo iPhone 13 Mini a un prezzo favoloso . Grazie alle Offerte ... ma senza rinunciare alla migliore qualità. iPhone 15 senza SIM attesi in Italia ed Europa