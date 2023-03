Mafia, concesso permesso premio a un boss detenuto al 41bis (Di sabato 25 marzo 2023) Un permesso premio di 12 ore, dopo 31 anni di carcere al 41bis, per Giuseppe Grassonelli, 57 anni, capo della Stidda di Porto Empedocle (Agrigento), detenuto nel carcere di Opera (Milano). La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Sicilia. Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 marzo 2023) Undi 12 ore, dopo 31 anni di carcere al, per Giuseppe Grassonelli, 57 anni, capo della Stidda di Porto Empedocle (Agrigento),nel carcere di Opera (Milano). La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano La Sicilia.

