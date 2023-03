Mondiali di pattinaggio, Matteo Rizzo 13° dopo lo short program (Di giovedì 23 marzo 2023) dopo la storica medaglia di bronzo della coppia di stanza all’IceLab Sara Conti e Niccolò Macii, continuano a Saitama i campionati Mondiali di pattinaggio di figura con l’individuale maschile. Il campione italiano Matteo Rizzo, che si allena sulla pista di Bergamo, ha aperto il suo programma corto con una splendida e difficile combinazione quadruplo toeloop e triplo toeloop che gli è valso un più 2,85 di grado di esecuzione da parte della giuria. dopo quest’inizio scoppietante però per Matteo il proseguio comporta dei problemi: il secondo quadruplo presentato è il loop nel quale l’azzurro appoggia entrambe le mani, vedendosi così assegnata dai giudici la detrazione per la caduta. Si prosegue poi con un altro grave errore, che è l’esecuzione dell’axel ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 marzo 2023)la storica medaglia di bronzo della coppia di stanza all’IceLab Sara Conti e Niccolò Macii, continuano a Saitama i campionatididi figura con l’individuale maschile. Il campione italiano, che si allena sulla pista di Bergamo, ha aperto il suoma corto con una splendida e difficile combinazione quadruplo toeloop e triplo toeloop che gli è valso un più 2,85 di grado di esecuzione da parte della giuria.quest’inizio scoppietante però peril proseguio comporta dei problemi: il secondo quadruplo presentato è il loop nel quale l’azzurro appoggia entrambe le mani, vedendosi così assegnata dai giudici la detrazione per la caduta. Si prosegue poi con un altro grave errore, che è l’esecuzione dell’axel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Nella storia! ???? In Giappone, Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara delle… - Agenzia_Ansa : La coppia azzurra di artistico formata da Sara Conti e Niccolò Macii ha vinto la medaglia di bronzo al termine del… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @ItaliaTeam_it: S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella gara… - infoitsport : Pattinaggio artistico, Conti/Macii bronzo ai Mondiali: 'Medaglia storia per l'Italia, darà forza al movimento' - Ilpiacentino86 : RT @ItaliaTeam_it: S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella gara… -

Pattinaggio. Britschgi 9o e qualificato. Ottimo debutto per Lukas Britschgi ai Mondiali di pattinaggio di Saitama. L'elvetico, bronzo ai recenti Europei di Espoo, ha chiuso il proprio programma corto con un assai incoraggiante 86,18 di valutazione che gli valso il 9o posto e la ... Pattinaggio: Sara Conti e Niccolò Macii, uno storico bronzo mondiale Erano nove anni che l'Italia non saliva sul podio dei Mondiali di pattinaggio di figura . A riportarcela sono stati Sara Conti e Niccolò Macii , coppia dell'artistico sul ghiaccio e nella vita. A Saitama, in Giappone, hanno chiuso il programma corto in ... Mondiali pattinaggio artistico: ottavo posto per Grassl L'attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo ha un sapore dolceamaro. Infatti, ai Mondiali di pattinaggio artistico a Saitama (Giappone) anche la prova maschile parla la lingua del paese ospitante. Al termine dello short program a detenere la prima posizione è Shoma Uno. Il ... Ottimo debutto per Lukas Britschgi aididi Saitama. L'elvetico, bronzo ai recenti Europei di Espoo, ha chiuso il proprio programma corto con un assai incoraggiante 86,18 di valutazione che gli valso il 9o posto e la ...Erano nove anni che l'Italia non saliva sul podio deididi figura . A riportarcela sono stati Sara Conti e Niccolò Macii , coppia dell'artistico sul ghiaccio e nella vita. A Saitama, in Giappone, hanno chiuso il programma corto in ...L'attesa per Daniel Grassl e Matteo Rizzo ha un sapore dolceamaro. Infatti, aidiartistico a Saitama (Giappone) anche la prova maschile parla la lingua del paese ospitante. Al termine dello short program a detenere la prima posizione è Shoma Uno. Il ... LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Conti-Macii si giocano una storica medaglia OA Sport Mondiali Pattinaggio di Figura, Daniel Grassl è ottavo nel programma del corto Saitama – Nella giornata che ha visto Sara Conti e Niccolò Macii riscrivere la storia del pattinaggio tricolore salendo sul podio delle coppie di artistico (leggi qui), l’Italia chiude il giovedì di ... Calendario Mondiali pattinaggio artistico 2023: orari 24 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara Proseguono le emozioni alla Super Arena di Saitama, impianto sportivo giapponese teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio di figura. Nel terzo giorno di competizioni si ... Saitama – Nella giornata che ha visto Sara Conti e Niccolò Macii riscrivere la storia del pattinaggio tricolore salendo sul podio delle coppie di artistico (leggi qui), l’Italia chiude il giovedì di ...Proseguono le emozioni alla Super Arena di Saitama, impianto sportivo giapponese teatro questa settimana dei Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio di figura. Nel terzo giorno di competizioni si ...