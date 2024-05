Djokovic ferito alla testa da una borraccia - l’incidente agli Internazionali di Roma | cosa è successo – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nel dopo partita dell’ultima sfida vinta contro Moutetdi, il campione di tennis numero uno al mondo Novakè stato colpitoda unamentre stava firmando gli autografi per alcuni fan. Secondo quanto ricostruito finora, si tratterebbe di un incidente: pare che lasia caduta dallo zaino di una persona che dspalti aveva tentato di sporgersi per ricevere l’autografo dell’atleta srbo.ha riportato una lieve feritae ha perso un po’ di sangue. Tuttavia, è stato trasportato con tempestività al centro medico della struttura per le cure del caso e le sue condizioni non sono gravi. Il campione ha riportato ...