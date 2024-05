Il Como torna in Serie A! E ringrazia anche il gol di un prestito Inter

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ci sarà un altro derby regionale per l’nella prossimaA: quello col. I lariani, pur non battendo il Cosenza, hanno conquistato la promozione chiudendo al secondo posto inB. IN TRIONFO – Mentre l’batteva 0-5 il Frosinone, si completava la stagione regolare diB. Con il verdetto principale della seconda squadra promossa inA: il, che accompagna il Parma in attesa di chi vincerà i play-off. I lariani non vanno oltre l’1-1 in casa contro il Cosenza, gol di Gennaro Tutino al 30? per gli ospiti e pareggio di Simone Verdi al 74? su rigore, ma possono festeggiare perché il Venezia (terzo in classifica) perde 2-1 sul campo dello Spezia e non riesce ad accorciare dal -2.in ...

